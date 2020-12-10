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Почта России поможет подарить подписку детскому дому

Почта России поможет подарить подписку детскому дому
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС РБ
В России продолжается благотворительная акция «Дерево добра»

Жители Бурятии продолжают оформлять подписку на периодические издания со скидкой до 30%. До 13 декабря Почта России совместно с издательскими домами снизили стоимость подписки более чем на 1700 газет и журналов, сообщает пресс-служба УФПС РБ.

- В каталоге Почты России 5000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны, - рассказали в компании.

Оформить подписку можно не только для себя, но и подарить её на Новый год своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить её картой на сайте или в отделении почтовой связи.

Напомним, что подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.
Почта России Бурятия
 
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