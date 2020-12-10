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Жителю Бурятии из-за ошибки не проиндексировали пенсию

Жителю Бурятии из-за ошибки не проиндексировали пенсию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионер обратился в прокуратуру

Житель Северо-Байкальского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его пенсионных прав.

Мужчина бы уволен из образовательного учреждения дополнительного образования в июне 2020 года.

- В нарушение закона, учреждение в пенсионный орган предоставило сведения о застрахованных лицах за июль 2020 года, согласно которым заявитель является застрахованным лицом, работающим в образовательной организации. В результате пенсия мужчине, как неработающему пенсионеру, своевременно не проиндексирована, - сообщает прокуратура Бурятии.

Только после вмешательства прокуратуры страхователь направил корректирующую форму отчёта за июль 2020 года.

Директору образовательного учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в республиканской прокуратуры.
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