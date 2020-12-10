Пенсионер обратился в прокуратуру
Житель Северо-Байкальского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его пенсионных прав.
Мужчина бы уволен из образовательного учреждения дополнительного образования в июне 2020 года.
- В нарушение закона, учреждение в пенсионный орган предоставило сведения о застрахованных лицах за июль 2020 года, согласно которым заявитель является застрахованным лицом, работающим в образовательной организации. В результате пенсия мужчине, как неработающему пенсионеру, своевременно не проиндексирована, - сообщает прокуратура Бурятии.
Только после вмешательства прокуратуры страхователь направил корректирующую форму отчёта за июль 2020 года.
Директору образовательного учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии из-за ошибки не проиндексировали пенсию
Общество, Фото:
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