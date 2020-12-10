Жителю Бурятии из-за ошибки не проиндексировали пенсию

Пенсионер обратился в прокуратуру



Житель Северо-Байкальского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его пенсионных прав.



Мужчина бы уволен из образовательного учреждения дополнительного образования в июне 2020 года.



- В нарушение закона, учреждение в пенсионный орган предоставило сведения о застрахованных лицах за июль 2020 года, согласно которым заявитель является застрахованным лицом, работающим в образовательной организации. В результате пенсия мужчине, как неработающему пенсионеру, своевременно не проиндексирована, - сообщает прокуратура Бурятии.



Только после вмешательства прокуратуры страхователь направил корректирующую форму отчёта за июль 2020 года.



Директору образовательного учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в республиканской прокуратуры.

