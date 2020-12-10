В Бурятии в пункте приёма и отгрузки древесины не вели учёт

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины нарушали закон.



Установлено, что на одном из лесоприёмных пунктов отсутствовал документ о постановке на учёт предприятия уполномоченным исполнительным органом государственной власти республики, не было предоставлено отчётности о принятой, переработанной и отгруженной древесины. В доступном для обозрения месте не размещён приказ о назначении работника, ответственного за исполнение требований данного Закона.



Прокурор района вынес постановления о привлечении владельца лесоприемного пункта к административной ответственности за нарушения.



Мировым судьёй судебного участка Бичурского района виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.