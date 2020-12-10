В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины нарушали закон.
Установлено, что на одном из лесоприёмных пунктов отсутствовал документ о постановке на учёт предприятия уполномоченным исполнительным органом государственной власти республики, не было предоставлено отчётности о принятой, переработанной и отгруженной древесины. В доступном для обозрения месте не размещён приказ о назначении работника, ответственного за исполнение требований данного Закона.
Прокурор района вынес постановления о привлечении владельца лесоприемного пункта к административной ответственности за нарушения.
Мировым судьёй судебного участка Бичурского района виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии в пункте приёма и отгрузки древесины не вели учёт
Общество, Фото:
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