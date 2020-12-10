В Бурятии от пожаров в этом году пострадало меньше лесов

Вопросы охраны лесов от пожаров находятся на постоянном контроле прокуратуры республики.









В этом году в Бурятии количество лесных пожаров в сравнении с прошлым годом осталось на прежнем уровне. Пройденная пожарами площадь сократилась в два раза с 226,7 тыс. га до 89,9 тыс. га.Прокурорами выявлено 1 156 нарушений закона в сфере охраны лесов и населённых пунктов от пожаров.Установлены факты недостаточного укомплектования пожарно-химических станций, неисправности противопожарной техники, нарушений при формировании планов тушения лесных пожаров.- Прокурорского вмешательства потребовало непринятие органами государственной власти и местного самоуправления мер по финансированию мероприятий по охране лесов от пожаров, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, угроз перехода лесных пожаров в населённые пункты. Не обеспечивался контроль за исполнением лесопользователями обязанности по очистке мест рубок от порубочных остатков, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Во исполнение требований прокуроров направлены заявки о выделении финансирования на эти мероприятия, из федерального бюджета выделено 237 млн рублей, приобретено техники на сумму 124 млн рублей.Всего для устранения нарушений прокуроры внесли 189 представлений, в суды направили 234 иска. По инициативе прокуратуры к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 61 лицо.