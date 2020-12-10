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В Бурятии школьники нарисовали коррупцию

В Бурятии школьники нарисовали коррупцию
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Прокуратура провела конкурс среди школьников на тему борьбы с коррупцией

В честь международного дня борьбы с коррупцией прокуратура Курумканского района Бурятии провела среди школьников дистанционный конкурс рисунков на тему «Молодёжь против коррупции».

В конкурсе приняли участие 40 учеников шести школ района. Участники проявили творчество и талант при исполнении своих работ. Прокуратурой района определены победители – ученики Улюнханской, Курумканской, Могойтинской, Элэсунской общеобразовательных школ.

Прокурором района в образовательные учреждения отправлены памятные подарки для вручения победителям.

В помещении прокуратуры района размещена экспозиция из рисунков, представленных на конкурс, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
школьники прокуратура
 
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