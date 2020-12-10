В Бурятии школьники нарисовали коррупцию

Общество, Фото: прокуратура РБ

Прокуратура провела конкурс среди школьников на тему борьбы с коррупцией



В честь международного дня борьбы с коррупцией прокуратура Курумканского района Бурятии провела среди школьников дистанционный конкурс рисунков на тему «Молодёжь против коррупции».



В конкурсе приняли участие 40 учеников шести школ района. Участники проявили творчество и талант при исполнении своих работ. Прокуратурой района определены победители – ученики Улюнханской, Курумканской, Могойтинской, Элэсунской общеобразовательных школ.



Прокурором района в образовательные учреждения отправлены памятные подарки для вручения победителям.



В помещении прокуратуры района размещена экспозиция из рисунков, представленных на конкурс, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

