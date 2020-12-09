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Директор цирка Бурятии: «Артисты очень скучают по выступлениям»

Директор цирка Бурятии: «Артисты очень скучают по выступлениям»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Директор цирка Бурятии Наталья Борисова и его художественный руководитель Туяна Догданова рассказали «Байкал-Daily», как они переживают нелегкое коронавирусное время, о проведении онлайн-концерта и дальнейших планах

6 декабря Бурятский цирк впервые в истории провёл онлайн-выступление. Онлайн было показано мультимедийное этно-шоу «9 ветвей». В нём приняли участие победительницы международного фестиваля гуттаперчевые девочки Бурятской цирковой школы, заслуженный артист России Борис Оскотский, клоун БО, Тамир Отгонбаяр, педагог Бурятской цирковой школы. О том, как это было, рассказали директор цирка Бурятии Наталья Борисова и его художественный руководитель Туяна Догданова.

- Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, об онлайн-концерте: подготовке и ожиданиях.

- Начнём с того, что с 26 февраля по 6 декабря артисты цирка вообще не выходили на сценическую площадку, никаких выступлений не было. Но, тем не менее, мы решили: нужно что-то делать, что-то интересное и соответствующее течению времени. Мониторили ситуацию и поняли, что люди скучают, им не хватает культурных мероприятий, в том числе цирка. Артисты сами очень скучают. И всё сложилось довольно интересно, нас поддержали работники Русского драматического театра. Когда мы приняли решение о проведении онлайн-концерта, то сразу пригласили высококлассных специалистов: технического директора из Москвы, работавшего с нами в Кремле, который знает декорацию, как её собирать и монтировать; Сергея Котова – технического директора Электротеатра «Станиславский» и театра Егора Дружинина; инженерную группу, также приехала группа дизайнеров и художник по свету из Иркутска. Решили воспользоваться площадкой «Эфир здесь», которая провела уже несколько онлайн-концертов в Бурятии, поэтому мы не искали никого и ничего нового. К сожалению, в республике платформа не так известна, поэтому зрителей было немного. Пока мы на начальном этапе данного направления и в любом случае будем сотрудничать и развиваться.

- Как давно началась подготовка к онлайн-концерту?

- Идею мы начали продумывать с лета, а работать с техническими группами в конце сентября.


- Как Вам новый опыт проведения шоу?

- Скажу так, что были некоторые погрешности в передаче сигнала, технические моменты: где-то света было много, а где-то мало. Когда мы сидим в зрительском зале, всё воспринимается красиво, но камера воспринимает иначе. У нас был эффект: проекционная сетка, которую мы приобретали для работы в Кремле, идёт третьим передним планом: по нему летят птицы, скачут кони, горит огонь, и самые эффектные номера было видно очень плохо. Довольно странно и необычно, но на самом деле интересно. Очень жаль, что зал на 640 посадочных мест был пустой, так как зрителю нельзя присутствовать. Но мне казалось, что было ощущение аншлага, полного зала, и ощущение было такое, что трепетала душа: неужели мы сейчас будем выступать. К сожалению, из-за онлайн-формата мы не видели, куда всё это уходит, и кто сидит по ту сторону экрана, какие эмоции получают зрители. Всё-таки материальное искусство нельзя переводить в цифровой формат, потому что эмоции должны быть живыми, они должны заряжать и наполнять. Для нас было принципиально важно провести онлайн, без монтажа.

На площадке «Эфир здесь» программа будет в доступе ещё месяца два.

- Артисты, наверное, были невероятно рады выходу на сцену?

- Я думаю, что да. Это было ощущение, что ты заново родился. У нас был целый год для какого-то внутреннего осмысления: что мы делаем правильно, что мы делали неправильно? Туда ли мы идём и в каком направлении?

Туяна Молоновна, расскажите, пожалуйста, поподробнее про шоу «9 ветвей». Чем она отличается от прежней?

- Программа «9 ветвей» нам очень нравится, она была поставлена 2 года назад режиссёром Большого Московского цирка – Еленой Петриковой. Это был синтез взглядов Запада на Восток. Она вникла в нашу культуру, читала Гэсэра, легенды, мы много разговаривали о наших тотемах. В программе мы обновили полностью все костюмы и ввели мультимедийные современные технологии: светодиодный экран, спирали, проекционную сетку. Сценарий мы тоже немного поменяли. Все наши номера были сгруппированы в 4 стихии: вода – это легенда «Хоридой Мэргэна и Лебеди», огонь – история о лучниках, воздух – звёзды и луна, а земля – это солнце и деревья. Все эти легенды и сказания мы передали цирковым искусством: захватывающими трюками и необычными номерами.

- Вся музыка для этого шоу была написана специально, верно?

- Да, вся музыка была авторской, по нашему заказу, писалась она композитором из Бурятии, который живёт в Москве – Дмитрием Машковым.

- Почему шоу называется «9 ветвей»?

- Для бурятского народа цифра 9 – сакральная, например, в «Гэсэре» говорится о 9 ветвях, 9 воинах.

- Расскажите про Ваши дальнейшие планы

- Сейчас у нас начинается работа над созданием нового шоу. Цирк Бурятии отличается от других цирков тем, что когда мы разъезжаем по гастролям в другие города, страны, мы рассказываем о своей Бурятии, о культуре, о народе и легендах. У нас есть возможность рассказать о своей республике миру. Впереди нас ждет интересный путь, и сейчас наша задача – развиваться. Команда собралась крепкая, которая готова сделать всё, потенциал у нас есть, идеи есть, мы хотим работать.

- Благодарю за беседу.





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