Школьники узнали о Героях СССР – уроженцах Бурятии
В День Героев Отечества сотрудник спецподразделения Росгвардии Бурятии подполковник полиции Олег Харитонов провёл онлайн-урок мужества с учениками подшефных кадетских классов школы № 18 Улан-Удэ.
Офицер СОБР рассказал об истории праздника, подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны и современных героях.
Школьники узнали о Героях СССР – уроженцах Бурятии генерале Илье Балдынове и ветеране Афганской войны Борисе Соколове, полных кавалерах Ордена Славы Алексее Батурине и Иване Быкове, легендарном снайпере Великой Отечественной войны Арсении Етобаеве.
Подвиг Героя России 19-летнего Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни спас экипаж и эсминец «Быстрый» от гибели, заставил ребят задуматься – практически их ровесник, не задумываясь, отдал свою жизнь ради других.
- В современном мире также случается так, что при исполнении служебного долга, в борьбе с преступностью отдают свои жизни наши товарищи. На территории Северо-Кавказского региона при проведении спецопераций погибли бойцы СОБР капитан милиции Баир Будожапов и лейтенант милиции Зосим Апридонидзе, - рассказал Олег Харитонов.
Также спецназовец рассказал о боевом пути и традициях специального отряда быстрого реагирования «Барс» и ответил на вопросы ребят.
По окончании урока росгвардеец выразил надежду, что кто-то из числа сегодняшних кадет пополнит ряды войск национальной гвардии. Он пожелал им успехов в учёбе.
Росгвардия Бурятии провела онлайн-урок для школьников
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