В Улан-Удэ водоколонку установили так, что не подобраться

Существует огромный риск скатиться вниз
Жители микрорайона Исток в Улан-Удэ жалуются на установленную на улице Центральная, 30 водоколонку. Водоколонку установили на высоком холмике. Угол наклона оказался таким, что очень велик риск оступиться и полететь вниз. Подниматься к водоколонке боятся не только пожилые люди, но и более молодые жители.
- Она такая крутая, что подняться невозможно, - поделился с «Байкал-Daily» местный житель Владимир.
Как выяснил «Байкал-Daily», колонку установили работники «Водоканала». Высокую насыпь сделали для того, чтобы зимой трубы не промёрзли. По данным нашего источника, завтра, 10 декабря, на место отправятся специалисты. Чтобы решить проблему, возможно, завезут ещё грунта и сделают подходы пологими, либо перенесут колонку на другое место.
В 2020 году лауреатами стали 16 жителей республики
Виктория Харитонова выиграла в Чите «золото» в личном первенстве
Школьники узнали о Героях СССР – уроженцах Бурятии
Методичка призвана помочь как специалистам, так и обычным горожанам
Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией
Доступ к просмотру будет открыт в 18:00 часов 9 декабря ровно на сутки
Существует огромный риск скатиться вниз
«Наводнение» – авторский спектакль Сергея Левицкого
«У нас в крови кушать буузы», - поделились жители республики
Также продавец не соблюдала дистанцию в 1,5 метра
Вагоны находятся в хорошем состоянии, уверяют в мэрии
Высокое звание получила директор музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева
Шойдогбаева в течение нескольких десятилетий вела весь основной репертуар на сцене театра
Он просмотрел записи камер видеонаблюдения со своего дома
Такая идея появилась после победы на всероссийском конкурсе