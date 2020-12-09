В Улан-Удэ водоколонку установили так, что не подобраться

- Она такая крутая, что подняться невозможно, - поделился с «Байкал-Daily» местный житель Владимир.





Как выяснил «Байкал-Daily», колонку установили работники «Водоканала». Высокую насыпь сделали для того, чтобы зимой трубы не промёрзли. По данным нашего источника, завтра, 10 декабря, на место отправятся специалисты. Чтобы решить проблему, возможно, завезут ещё грунта и сделают подходы пологими, либо перенесут колонку на другое место.





Жители микрорайона Исток в Улан-Удэ жалуются на установленную на улице Центральная, 30 водоколонку. Водоколонку установили на высоком холмике. Угол наклона оказался таким, что очень велик риск оступиться и полететь вниз. Подниматься к водоколонке боятся не только пожилые люди, но и более молодые жители.