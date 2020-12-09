«У нас в крови кушать буузы», - поделились жители республики
Первый канал рассказал про бурятские буузы – победителя гастрономического конкурса «Вкусы России». Сюжет про бурятское национальное блюдо вышел накануне, 7 декабря.
«В поддержку своего национального блюда жители Бурятии развернули целое движение», - говорит корреспондент Первого канала.
- У нас в крови кушать буузы, - рассказала жительница республики.
Первый канал не смог обойти обилие позных в Бурятии. Отдельно отметили блогера Вику Буузу, у которой в Instagram миллион подписчиков. Вика призналась, что обожает это блюдо, а также поведала любопытную историю участия в интересном конкурсе.
- Я участвовала в конкурсе по поеданию бууз, я смогла осилить примерно штук 12. Мне стало плохо, конечно, после этого, но я этим горжусь чуть-чуть, - призналась Вика.
На сайте конкурса «Вкусы России» за блюда проголосовали более миллиона человек. Народными победителями стали бурятские буузы, дагестанская баранина и сыры Подмосковья.
Жители Бурятии так вдохновились победой, что предлагают объявить 8 декабря Днём Бууз.
Не так давно Первый канал рассказывал про буузы в сюжете про «большую пельменную семью».
Жители Бурятии рассказали Первому каналу про буузы
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