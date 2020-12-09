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Жители Бурятии рассказали Первому каналу про буузы

Жители Бурятии рассказали Первому каналу про буузы
Общество, 
«У нас в крови кушать буузы», - поделились жители республики

Первый канал рассказал про бурятские буузы – победителя гастрономического конкурса «Вкусы России». Сюжет про бурятское национальное блюдо вышел накануне, 7 декабря.

«В поддержку своего национального блюда жители Бурятии развернули целое движение», - говорит корреспондент Первого канала.

- У нас в крови кушать буузы, - рассказала жительница республики.

Первый канал не смог обойти обилие позных в Бурятии. Отдельно отметили блогера Вику Буузу, у которой в Instagram миллион подписчиков. Вика призналась, что обожает это блюдо, а также поведала любопытную историю участия в интересном конкурсе.

- Я участвовала в конкурсе по поеданию бууз, я смогла осилить примерно штук 12. Мне стало плохо, конечно, после этого, но я этим горжусь чуть-чуть, - призналась Вика.



На сайте конкурса «Вкусы России» за блюда проголосовали более миллиона человек. Народными победителями стали бурятские буузы, дагестанская баранина и сыры Подмосковья.

Жители Бурятии так вдохновились победой, что предлагают объявить 8 декабря Днём Бууз.

Не так давно Первый канал рассказывал про буузы в сюжете про «большую пельменную семью».
буузы телевидение
 
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