Также продавец не соблюдала дистанцию в 1,5 метра
В Мухоршибирском районе Бурятии оштрафовали продавца, которая находилась на рабочем месте без маски. Также она не соблюдала социальную дистанцию 1,5 метра. Нарушения были зафиксированы в октябре.
Мухоршибирский районный суд признал продавца виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Женщине назначен штраф в тысячу рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Баунтовском районе Бурятии оштрафовали 43-летнего антимасочника. Он демонстративно отказывался надевать в маску в школе и из-за этого материл директора. Мужчина отличился и в суде, где заявил о «коронабесии».
В Бурятии оштрафовали продавца без маски
Общество, Фото:
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