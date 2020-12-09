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В Бурятии оштрафовали продавца без маски

В Бурятии оштрафовали продавца без маски
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также продавец не соблюдала дистанцию в 1,5 метра

В Мухоршибирском районе Бурятии оштрафовали продавца, которая находилась на рабочем месте без маски. Также она не соблюдала социальную дистанцию 1,5 метра. Нарушения были зафиксированы в октябре.

Мухоршибирский районный суд признал продавца виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Женщине назначен штраф в тысячу рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Баунтовском районе Бурятии оштрафовали 43-летнего антимасочника. Он демонстративно отказывался надевать в маску в школе и из-за этого материл директора. Мужчина отличился и в суде, где заявил о «коронабесии».
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