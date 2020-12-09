Мероприятия проводятся в рамках первого фестиваля унтов
В Забайкальском крае стартовали онлайн-мероприятия, посвящённые первому фестивалю унтов, который состоится в конце декабря в Чите.
- Мы проводим челлендж в Тик-Ток – «Тёплые, модные, практичные». Для участия нужно записать, используя эту платформу, тематическое видео об унтах, продолжительностью не более одной минуты и разместить на личной страничке в социальных сетях с хештегами #явунтах75 и #теплые_модные_практичные или прислать на почту: ozntd-chita@yandex.ru. Передайте эстафету участия в челлендже своим друзьям и знакомым, - рассказали в учебно-методическом центре культуры и народного творчества.
Также в социальной сети ВКонтакте проходит конкурс на самое креативное фото в унтах. Для этого предлагается разместить на своей страничке необычную фотографию в унтах с хештегами #явунтах75 и #фотовунтах75 или прислать на почту организатора с пометкой «Конкурс фото в унтах». Победитель будет выбран путём народного голосования.
Напомним, фестиваль унтов впервые пройдёт в Чите 26 декабря. В этот день на площади Ленина соберутся производители традиционной обуви и гости мероприятия. На фестивале забайкальцев ждёт выставка-ярмарка унтов и изделий народных художественных промыслов, народные игры и забавы, дефиле в унтах и конкурс среди производителей. Мероприятие пройдёт с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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В Забайкалье проводят челлендж и конкурс, посвящённые унтам
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