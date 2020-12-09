В Чите появился памятник «Вежливым людям»

Общество, Фото: пресс-служба министерства финансов Забайкальского края

После церемонии открытия состоялось награждение забайкальских юнармейцев



9 декабря, в День Героев Отечества, в Чите состоялось торжественное открытие памятника «Вежливые люди». Участие в церемонии приняли члены правительства Забайкальского края, администрации города Читы и командование 29-й общевойсковой армии.



- Этот памятник для всей забайкальской истории значит очень много. Нашим миротворцам приходится участвовать в отдельных локальных конфликтах. Делают они это так филигранно, что образ вежливого человека закрепился как образ военнослужащего, который приходит и дарит мир. В этих конфликтах принимают участие и наши забайкальцы, поэтому памятник – это собирательный образ, который хранит наше с вами мирное небо, - рассказал первый вице-премьер правительства Андрей Кефер.



Среди участников мероприятия были также забайкальские юнармейцы, которым вручили медали за участие в юбилейном Параде Победы. Как отметили ветераны военной службы, именно члены движения «Юнармия» в будущем являются защитниками нашей страны и гарантом её суверенитета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

