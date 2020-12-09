Педагог из Улан-Удэ стала почётным гражданином России

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

Высокое звание получила директор музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева



Директор музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева» Светлана Грешилова награждена высшим орденом общественного признания «Почётный гражданин России». Решение присудить самую высокую общественную награду педагогу из Улан-Удэ принял экспертный совет всероссийского комитета по общественным наградам и званиям, сообщили в администрации города.



С 2007 года орденом награждены многие выдающиеся граждане, среди которых руководители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, легендарные артисты, выдающиеся ученые и талантливые руководители государственных и частных организаций.



Светлана Борисовна Грешилова заслуженный работник культуры Бурятии и Российской Федерации, почётный гражданин Улан-Удэ, почётный профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры. Ранее был награждена знаком «Лучшие люди России» в номинации «Цвет Российской культуры», медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» и другими наградами. Председатель консультативного совета женщин при главе Бурятии.



Вся деятельность Светланы Борисовны связана со становлением и развитием образования подрастающего поколения. Возглавляемый ею музыкально-гуманитарный лицей им. Аюшеева называют лучшим образовательным учреждением Улан-Удэ и республики. Лицей внесён в национальный реестр «Ведущее образовательное учреждение России», зарегистрирован в еврорегистре Европейской организации качества, включен во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций.



Светлана Борисовна является автором проекта создания школы модульной структуры «Дошкольник – Школа - Вуз».



Светлана Грешилова дважды избиралась членом общественной палаты Бурятии, возглавляла комиссию по регламенту и этике общественной палаты, работала в комиссии по помилованию осужденных при президенте Бурятии. С 1998 года была председателем союза женщин Железнодорожного района Улан-Удэ, членом президиума союза женщин Бурятии, входила в совет по культуре при министерстве культуры Бурятии, является членом президиума регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России». С 2008 года назначена председателем консультативного Совета женщин при главе Бурятии.

