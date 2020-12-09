Юбиляру подарили сертификат на 10000 рублей
В посёлке Давенда Могочинского района Забайкальского края поздравили долгожительницу Августу Михайловну Ковалевскую. Ей исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляршу пришли заведующая отделом ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Надежда Кейсиди, замглавы по соцвопросам Ольга Рюмкина, замначальника отдела ПФР Лилия Предит. Кроме теплых слов поздравлений, Августе Михайловне подарили сертификат на 10000 рублей от главы района Анатолия Сорокотягина. Также местные работники культуры записали для юбилярши музыкальное видеопоздравление.
- Августа Михайловна родом из Калининградской области. Когда началась война, ей было всего 10 лет, - рассказывает Надежда Кейсиди. – Она была старшей в семье с четырьмя детьми и на её детские плечи легла забота о братьях и сестрах. 10 месяцев жили в оккупации, затем их семью погнали в Германию. Возле Смоленска в страшной битве пленных отбила Красная Армия и три месяца семья добиралась до дома. После войны Августа решила помогать людям и поступила в Ногинскую фельдшерско-акушерскую школу Московской области. По окончании училища уехала работать фельдшером в Читинскую область. До 1997 года она трудилась фельдшером скорой помощи, ей присвоено звание ветеран труда.
Августа Ковалевская воспитала трёх дочерей, у неё 10 внуков и 10 правнуков. Старшее поколение жителей посёлка Давенда до сих пор с уважением и благодарностью вспоминает, как ответственно она относилась к работе врача.
От лица жителей Давенды имениннице пожелали, чтобы каждый день дарил радость и положительные эмоции, а также «чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием».
Напомним, что на территории края на данный момент проживает 36 забайкальцев, которым исполнилось уже 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В посёлке Давенда Забайкальского края ветеран отметила 90-летний юбилей
Общество, Фото:
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