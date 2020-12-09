В Бурятии дети раздавали листовки водителям

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Прошла акция «Сохрани жизнь - сообщи о пьяном водителе»



В Иволгинском районе сотрудники Госавтоинспекции и активисты отряда юных инспекторов движения Нижнеиволгинской средней школы провели акцию «Сохрани жизнь – сообщи о пьяном водителе».



Ранее были разработаны специальные тематические памятки с номерами телефонов полиции, позвонив по которым, можно передать информацию о нарушителе. Листовки школьники и автоинспекторы раздали водителям и пассажирам транспортных средств, в том числе, автобусов.



В беседе с участниками дорожного движения сотрудники ГИБДД объясняли, какую опасность несут нетрезвые водители и к каким трагическим последствиям может привести «пьяная езда». Учащиеся призывали граждан не оставаться равнодушными и сообщать о нарушителях в дежурную часть полиции. «Достаточно передать информацию о марке автомобиля, государственном регистрационном знаке и месте нахождения опасного водителя», - добавили дорожные полицейские.



Также тематические листовки с призывами проявить гражданскую сознательность в борьбе с пьянством за рулём были размещены на информационных стендах магазинов, автозаправочных комплексов и различных учреждениях, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

