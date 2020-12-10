В Улан-Удэ днём до -13
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, порывы местами до 15-19 м/с, позёмка, слабые метели, заносы. Температура ночью -12-17, местами -22-27, по юго-западу до -30-34, днём -10-16, местами -19-24 градусов.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -13-15, днём -11-13 градусов.
В Бурятии ожидается снежная погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В экспозиции будут представлены 25 картин Бальжинимы Доржиева
После церемонии открытия состоялось награждение забайкальских юнармейцев
Мероприятие проводится среди учащихся образовательных учреждений Железнодорожного района
Мероприятия проводятся в рамках первого фестиваля унтов
Мероприятие проведут в дистанционном формате
Юбиляру подарили сертификат на 10000 рублей
Специалисты МТО ВВО развернули участок дозаправки техники на базе нового топливозаправщика
Современное стационарное учреждение будет рассчитано на 150 мест
Среди лауреатов и призёров три представителя Бурятии
Директор цирка Бурятии Наталья Борисова и его художественный руководитель Туяна Догданова рассказали «Байкал-Daily», как они переживают нелегкое коронавирусное время, о проведении онлайн-концерта и дальнейших планах
Начали работу пять катков и шесть лыжных баз города
Вузы также могут завершить дистанционный формат обучения
В 2020 году лауреатами стали 16 жителей республики
Виктория Харитонова выиграла в Чите «золото» в личном первенстве
Школьники узнали о Героях СССР – уроженцах Бурятии