В Бурятии ожидается снежная погода

В Улан-Удэ днём до -13



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, порывы местами до 15-19 м/с, позёмка, слабые метели, заносы. Температура ночью -12-17, местами -22-27, по юго-западу до -30-34, днём -10-16, местами -19-24 градусов.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -13-15, днём -11-13 градусов.

