Специалисты МТО ВВО развернули участок дозаправки техники на базе нового топливозаправщика
Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отработали элемент массовой дозаправки техники в ходе марша. Занятие было организовано в ходе проведения методических сборов с руководящим составом ВВО.
- В ходе марша подразделения подвоза горючего выполнили норматив по порядку развертывания участка дозаправки техники. Военнослужащие оперативно развернули топливозаправщик и подготовили к проведению одновременной заправки 10 колонок с ГСМ. Этот участок заправки позволяет заправлять одно танковое подразделение в течение нескольких минут. Важно отметить, что подобные элементы военнослужащие подразделения постоянно отрабатываю в ходе проведения тактико-специальных занятий и учений, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Новый топливозаправщик АТЗ-12-10-63501 спроектирован на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ «Мустанг». Машина имеет уникальное полимерное самозатягивающееся покрытие цистерны, которое не даёт вытекать топливу даже после попадания пуль, а электромоторы для подачи топливозаправочных рукавов вдвое сокращают время развёртывания.
Всего в проведении занятия было задействовано более 20 единиц техники и свыше 70 военнослужащих.
В Бурятии военный топливозаправщик одновременно заправил 10 колонок
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