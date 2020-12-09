Улан-удэнка снесла балкон и сохранила свою квартиру

Окончена история с историческим решением суда о принудительной продаже квартиры
В августе сенсационной стала новость о том, что впервые в истории Улан-Удэ суд вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры на первом этаже, в которой был незаконно построен балкон.
Сама история длилась почти два года, с начала 2019 года жительница данной квартиры не устраняла предписанные нарушения и потому едва не лишилась квартиры. Сегодня стало известно, что упрямая женщина всё же снесла незаконный балкон и сохранила квартиру в собственности. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Первая проверка была проведена республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора в январе 2019 года. По результатам проверки собственнику жилого помещения было выдано предписание в срок до 30 апреля 2019-го согласовать с комитетом городского хозяйства перепланировку и устройство балкона на первом этаже, либо привести помещение в прежнее состояние.
В августе 2019-го была проведена повторная проверка Госстройжилнадзора, по итогам которой собственник ничего не сделал. Далее Госстройжилнадзор направил материалы проверки в администрацию Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
- В силу части 5 статьи 29 Жилищного кодекса РФ, если соответствующее помещение в многоквартирном доме не будет приведено в прежнее состояние в срок, суд принимает решение в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого помещения в многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от продажи такого помещения в многоквартирном доме средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения, - пояснили в комитете городского хозяйства.
Решением Октябрьского районного суда были удовлетворены требования комитета городского хозяйства о продаже с публичных торгов данной квартиры с выплатой собственнику вырученных средств от продажи. Только после решения суда собственница квартиры снесла незаконный балкон, таким образом сохранив свою квартиру.
В Улан-Удэ с начала 2020 года инспекторы Госстройжилнадзора направили в администрацию 16 материалов дел о незаконных перепланировках. Во всех случаях владельцы переустроенных квартир проигнорировали предписание возвратить квартире первоначальный вид. Также за перепланировку и порчу жилого помещения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 2,5 тысяч рублей.
Чтобы узаконить переустройство или перепланировку в многоквартирном доме, собственник данного помещения должен предоставить в Многофункциональный центр нужные документы. На втором этапе документы предоставляются в комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Решение о переустройстве и перепланировке помещения в многоквартирном доме (или об отказе) принимается в срок не более 40 дней.
Улан-удэнка снесла балкон и сохранила свою квартиру
Общество, Фото:
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