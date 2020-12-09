В Иркутске открывается выставка бурятского художника

Общество, Фото: пресс-служба Иркутского областного художественного музея

В экспозиции будут представлены 25 картин Бальжинимы Доржиева



10 декабря в Иркутске начинает работу выставка произведений известного бурятского художника Бальжинимы Доржиева «Предчувствие полёта». В экспозиции галереи сибирского искусства — 25 живописных полотен и графических листов из частной коллекции Эдуарда Кравченко.



- Творчество Доржиева— это мир яркой, фантастической живописи, с помощью которой автор переосмысляет национальное народное и мировое художественное наследие, - сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея. - Причудливая орнаментальность полотен придаёт произведениям острую декоративность, красочную ритмическую изысканность и поэтическую проникновенность. Многочисленные красочные детали наполняют композиции особой динамикой и экспрессией. Живопись мастера рождает образные, поэтические ассоциации. Мощная по цвету и энергетике, она вовлекает зрителя в необычный сотворённый мастером мир. Акварели художника в жанре ню погружают в атмосферу искреннего любования женской красотой и восхищения юностью.



Бальжинима Доржиев родился в 1950 году в местечке Улан-Булаг, недалеко от села Согто-Хангил Агинского округа Забайкальского края. Окончил в посёлке Могойтуй среднюю школу, отсюда ушёл в Советскую Армию. С отличием окончил декоративно-оформительское отделение Иркутского художественного училища (1971–1975) и Ленинградский институт живописи, графики, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (1975–1981), мастерская народного художника Е.Е. Моисеенко. Все последующие годы художник упорно искал свой путь в искусстве. С 1981 года Бальжинима Доржиев — участник республиканских, зональных, всесоюзных, российских, зарубежных выставок.



Выставка «Предчувствие полёта» будет работать в галерее сибирского искусства с 10 декабря до 17 января. В связи с эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи. В музее действует масочный режим.



Возрастное ограничение 6+