«Нельзя бросить всё и уйти…»

Скромность и ответственное отношение – вот что отличает простых рабочих, которые каждый день трудятся в энергетике Улан-Удэ. О своих трудовых буднях с редакцией «Байкал-Daily» поделился электросварщик ручной сварки 6 разряда котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-2 Дамба Гончикович Занданов



Дамба Гончикович вначале трудился на ТЭЦ-1, в подрядной организации «КСК «Бурятэнерго», а уже оттуда в 1991 году перевёлся на ТЭЦ-2. В 2010 году Дамба Занданов стал электросварщиком ручной сварки в котельном цехе Улан-Удэнской ТЭЦ-2.



В далёком 1991-м, когда Дамба Гончикович пришёл на станцию, ТЭЦ-2 только зарождалась. Вначале он трудился на топливоподаче, в отделе транспортного цеха. Но затем грянула перестройка, и от нашего героя потребовалось немало душевных сил, дабы не сдаться на милость обстоятельств. То время было очень трудным, «живых» денег не видели месяцами, а под зарплату выдавали продукты.



Сегодня Дамба Занданов, профессионал высокого класса, электросварщик 6 разряда, с оптимизмом смотрит в завтрашний день. И в этом нет ничего удивительного – за прошедшие годы Дамба Гончикович зарекомендовал себя как высококвалифицированный, исполнительный, ответственный работник, пользующийся заслуженным уважением. Внимателен к товарищам по работе, в трудных ситуациях готов всегда оказать поддержку и помощь, и при этом обладает большим опытом работы и практическими навыками.



- Мы же энергоснабжающая организация, и нам нельзя бросить всё и уйти, оставив горожан один на один с холодом и темнотой, - говорит Дамба Занданов. - Главное – чётко, качественно и своевременно подготовить все коммуникации в период ремонтной кампании, которая проходит с мая по октябрь, к прохождению очередного отопительного сезона, чтобы зимой было как можно меньше эксцессов на тепловых сетях.



Конечно, за эти годы бывало всякое, неоднократно приходилось участвовать и в ликвидации нештатных ситуаций, но Дамба Занданов не считает такие эпизоды геройскими. Просто старается каждый день сделать как можно быстрее и качественнее свою работу, ведь от этого в конечном итоге зависит бесперебойное теплоснабжение целого города.



За прошедшие годы предприятие и коллектив стали для нашего героя практически родными, ведь вся его трудовая жизнь связана с ТЭЦ-2. А с каждым из коллег налажена крепкая дружба – на ребят можно положиться в трудной ситуации, и они не подведут.



Потому коллегам в преддверии профессионального праздника – самые тёплые пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, а жителям города, чтобы каждый день в домах было тепло и светло.

