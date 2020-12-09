В Бурятии бывший учитель начальных классов не жалеет об уходе в МЧС

Юлия Михайлова шесть лет трудится диспетчером
В Главном управлении МЧС по Бурятии рассказали о диспетчере пожарно-спасательной службы №5 Юлии Михайловой. Она гордится тем, что шесть лет назад связала свою жизнь с МЧС, говорится в сообщении ведомства.
Диспетчер, пожалуй, это единственное место, где в бой идут одни женщины. Хотя девушки не тушат пожары и не носят тяжёлые экипировки, они, как и пожарные, спасают жизни.
- Раньше я работала учителем начальных классов в Сотниковской средней школе, но судьба привела меня в эту профессию. Я не жалею о том, что поменяла одну доблестную профессию на другую. Чувствую свою значимость и желание помогать, - рассказывает Юлия.
По словам девушки, стрессоустойчивость, трудолюбие и реалистичный взгляд на события – те качества, которыми должен обладать диспетчер. Ведь на телефон пожарно-спасательной службы звонят люди, которые зачастую находятся в растерянности или стрессовой ситуации. Её задача, как специалиста, в кратчайшие сроки получить всю необходимую информацию и оперативно выслать на место помощь.
В свободное от работы время Юлия в основном проводит с палитрой и кистью в руках, при написании очередной картины или читая художественную литературу.
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Общество, Фото:
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