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Жители Бурятии поддерживают нештрафуемый порог в 20 км/ч

Жители Бурятии поддерживают нештрафуемый порог в 20 км/ч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мнение водителей Бурятии резко отличается от позиции москвичей

Высокий нештрафуемый порог для водителей в России – частый повод горячих споров между автомобилистами. Автомобильный сайт Дром решил выяснить больше все же тех, кто «за» или «против»?

Во всероссийском опросе Дрома «Вы поддерживаете сохранение нештрафуемого порога в 20 км/ч?» приняло участие 24,5 тысяч автолюбителей из 45 регионов страны. По его результатам 90,6% респондентов из Бурятии ответили положительно. Вариант «Однозначно да» выбрало 83,6% жителей Бурятии, а «Скорее да» – 7%. За снижение порога выступило в общей сложности 9,4% опрошенных («Однозначно нет» – 5,8%, «Скорее нет» – 3,6%).

В среднем по стране голоса распределились аналогично. Интересно, что в разрез с мнением подавляющего большинства россиян выступила четверть опрошенных водителей из Москвы. В столице в три раза больше голосов – 24,2% у варианта «Однозначно нет». С ними солидарны и в Северной столице. Санкт-Петербург делит с Ульяновской областью вторую строчку среди регионов России по популярности ответа «Однозначно нет». Он набрал 17% голосов.

«Так бы зарплату давали. Идёшь 30 получать, а можно 49. По факту, сейчас все ездят с максимально разрешённым превышением из-за чего знаки 40 и 60 полностью теряют свой смысл. Математике не место на дороге», – считает один из участников опроса.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство против снижения нештрафуемого порога. При этом заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов выступает за снижение до 10 км/ч в городах.


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