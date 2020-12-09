В Бурятии наказали лесников, которые не наказали нарушителей

Дела сдвинулись только после вмешательства прокуратуры



Прокуратура Бурятии выявила нарушения в Селенгинском и Гусиноозёрском лесничествах, в том числе по привлечению правонарушителей к административной ответственности, взысканию ущерба, нанесённого незаконными рубками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Вскрыты факты бездействия должностных лиц лесничеств при выявлении нарушений лесного законодательства.



К примеру, совершивший в мае административное нарушение лесопользователь привлечён к ответственности только в ноябре после прокурорского вмешательства.



По представлению прокурора Гусиноозёрское лесничество приняло меры по взысканию ущерба в сумме 70 тысяч рублей, причинённого лесному фонду за незаконную рубку леса, которая произошла в июне.



По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования республиканским агентством лесного хозяйства должностные лица лесничеств привлечены к дисциплинарной ответственности.





