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В Бурятии наказали лесников, которые не наказали нарушителей

В Бурятии наказали лесников, которые не наказали нарушителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дела сдвинулись только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в Селенгинском и Гусиноозёрском лесничествах, в том числе по привлечению правонарушителей к административной ответственности, взысканию ущерба, нанесённого незаконными рубками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Вскрыты факты бездействия должностных лиц лесничеств при выявлении нарушений лесного законодательства.

К примеру, совершивший в мае административное нарушение лесопользователь привлечён к ответственности только в ноябре после прокурорского вмешательства.

По представлению прокурора Гусиноозёрское лесничество приняло меры по взысканию ущерба в сумме 70 тысяч рублей, причинённого лесному фонду за незаконную рубку леса, которая произошла в июне.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования республиканским агентством лесного хозяйства должностные лица лесничеств привлечены к дисциплинарной ответственности.


прокуратура лесники
 
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