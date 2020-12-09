Мероприятие проведут в дистанционном формате
В Бурятии с 21 по 22 декабря состоится республиканский слёт школьных лесничеств в дистанционном режиме. На мероприятии подведут итоги экологической, природоохранной, лесохозяйственной и учебно-исследовательской деятельности школьных лесничеств региона, а также выявят лучшие детские коллективы.
В первый день слёта пройдут конкурсы видеороликов на тему «Пожарам.net» и разработок экологической игры на свободную тему (в форматах: настольная игра, подвижная игра, онлайн-игра и т.п.). Итоги будут подведены в тот же день и оглашены 22 декабря.
Во второй день слёта, 22 декабря, будет проведён семинар для руководителей школьных лесничеств. На нём состоится награждение лучших школьных лесничеств по итогам проделанной работы за 2020 год, а также будут названы победители по номинациям конкурса. Призёров наградят дипломами и ценными подарками. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра Бурятии.
Школьные лесничества Бурятии соберутся на слёт
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В экспозиции будут представлены 25 картин Бальжинимы Доржиева
После церемонии открытия состоялось награждение забайкальских юнармейцев
Мероприятие проводится среди учащихся образовательных учреждений Железнодорожного района
Мероприятия проводятся в рамках первого фестиваля унтов
Мероприятие проведут в дистанционном формате
Юбиляру подарили сертификат на 10000 рублей
Специалисты МТО ВВО развернули участок дозаправки техники на базе нового топливозаправщика
Современное стационарное учреждение будет рассчитано на 150 мест
Среди лауреатов и призёров три представителя Бурятии
Директор цирка Бурятии Наталья Борисова и его художественный руководитель Туяна Догданова рассказали «Байкал-Daily», как они переживают нелегкое коронавирусное время, о проведении онлайн-концерта и дальнейших планах
Начали работу пять катков и шесть лыжных баз города
Вузы также могут завершить дистанционный формат обучения
В 2020 году лауреатами стали 16 жителей республики
Виктория Харитонова выиграла в Чите «золото» в личном первенстве
Школьники узнали о Героях СССР – уроженцах Бурятии