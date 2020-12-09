Школьные лесничества Бурятии соберутся на слёт

Мероприятие проведут в дистанционном формате



В Бурятии с 21 по 22 декабря состоится республиканский слёт школьных лесничеств в дистанционном режиме. На мероприятии подведут итоги экологической, природоохранной, лесохозяйственной и учебно-исследовательской деятельности школьных лесничеств региона, а также выявят лучшие детские коллективы.



В первый день слёта пройдут конкурсы видеороликов на тему «Пожарам.net» и разработок экологической игры на свободную тему (в форматах: настольная игра, подвижная игра, онлайн-игра и т.п.). Итоги будут подведены в тот же день и оглашены 22 декабря.



Во второй день слёта, 22 декабря, будет проведён семинар для руководителей школьных лесничеств. На нём состоится награждение лучших школьных лесничеств по итогам проделанной работы за 2020 год, а также будут названы победители по номинациям конкурса. Призёров наградят дипломами и ценными подарками. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра Бурятии.

