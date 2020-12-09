За землями наблюдали из космоса
В конце ноября государственный инспектор Россельхознадзора провёл плановый рейдовый осмотр двух земельных участков сельхозназначения в Тункинском районе Бурятии.
Установлено, что владелец не выполнял требования и не проводил обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Участки площадью 30 061 и 51 996 кв. м полностью заросли сорняками.
Изучение космоснимков показало, что с 2013 года степень зарастания деревьями увеличилась.
- В отношении владельца сельхозугодий будет проведена внеплановая проверка с целью привлечения его к ответственности и выдачи предписания о приведении участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В Бурятии два сельхозучастка заросли сорняками
Общество, Фото:
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