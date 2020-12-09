В новый год без долгов по налогам



Тем более, что теперь каждый день сумма их задолженности растет, поскольку за уплату налогов с опозданием Налоговым кодексом РФ предусмотрены пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным законодательством днём уплаты налога, то есть со 2 декабря 2020 года. Узнать и оплатить сумму задолженности можно разными способами.



Самый удобный, достоверный и быстрый способ – это воспользоваться Личным кабинетом налогоплательщика. Там можно сформировать платёжные документы по задолженности, как по налогу, так и по пене, и выбрать удобный для вас способ оплаты. Напомню, что в Личный кабинет и в его мобильную версию «Налоги ФЛ» можно входить не только по логину и паролю, выданному в налоговой инспекции, но и по подтверждённой учетной записи портала госуслуг (ЕСИА).



Многие граждане, уплачивая налоги по сводному налоговому уведомлению после истечения срока уплаты, забывают о пене. Надо учитывать, что уведомление посылается задолго до окончания срока уплаты налогов, и, естественно, пеня там не отражена.



Тех, кто предпочитает смотреть свои налоговые обязательства на портале госуслуг, в сервисе «Налоговая задолженность», порой вводит в заблуждение то обстоятельство, что до истечения срока уплаты на портале не отражались начисленные суммы налога. Такие граждане считают, что раз на портале госуслуг ничего нет, то, значит, им ничего платить не надо. Надо понимать, что до наступления срока уплаты начисленная сумма налога в сервисе «Налоговая задолженность» не отражается, поскольку задолженностью на тот момент она не является. А вот после 1 декабря на портале у таких граждан отражается и сумма налогов, ставшая задолженностью, и ежедневно возрастающая пеня.



После истечения срока уплаты налоговыми органами направляются требования (ст. 69 НК РФ) с установлением добровольного срока уплаты. В случае не исполнения требования, подаётся заявление в суд о выдаче судебного приказа. Далее приказ направляется на исполнение в банк для списания денежных средств со счета, работодателю, чтобы удержать сумму долга с зарплаты или на принудительное исполнение в службу судебных приставов.



Конечно, такой исход не нужен никому. Лучше всего, пока пеня ещё невелика, исполнить свой гражданский долг и погасить задолженность.



С 1 января 2021 года ЕНВД отменяется







Со следующего года организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, имеют право перейти на следующие специальные режимы налогообложения:



- на упрощённую систему налогообложения;

- патентную систему налогообложения (ПСН), если индивидуальные предприниматели привлекают при осуществлении своей деятельности не более 15 работников;

- на применение налога на профессиональный доход (НПД). Плательщиками НПД могут стать предприниматели без наемных работников, если ими оказываются услуги (реализуются товары) собственного производства.



При переходе на любой специальный налоговый режим необходимо подать заявление в установленный для этого срок.



Налогоплательщики, не перешедшие на иной специальный налоговый режим (УСН, ПСН, НПД) в установленные для этого сроки, автоматически будут переведены с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.



Чтобы облегчить плательщикам ЕНВД выбор нового режима налогообложения, на сайте ФНС России создан раздел «Вместо ЕНВД: Какой налоговый режим выбрать?». Точка входа в раздел расположена на главной странице сайта. Также можно воспользоваться сервисом «Выбор подходящего режима налогообложения», который размещён на сайте ФНС России, в разделе «Сервисы и госуслуги», сообщили в пресс-службе УФНС России по Бурятии.



В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.