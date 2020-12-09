Косолапые начали утеплять жилища
Медведи в филиале Иркутской зоогалереи на территории «Фортуны», утепляют свои жилища. По словам сотрудников зоопарка, материал для утепления жилища у мишек есть всегда, но только сейчас началось строительство «гнезда» для комфортного сна.
- В настоящую спячку они у нас не впадают, но в самые морозы могут по несколько дней не появляться из импровизированной берлоги. А если погода радует и слышны голоса посетителей, то угощение никак нельзя пропустить, - рассказали в зоогалерее.
Недавно сотрудники показали подросшую сову-сплюшку. Они сообщили, что весной птицу выпустят на волю. Пока она живёт отдельно ото всех.
В Иркутской зоогалерее мишки строят «гнёзда» для сна
Общество, Фото:
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