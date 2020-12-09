В Улан-Удэ вынесли штраф за долгое отсутствие тепла в 22-х домах

Аварийное отключение произошло этой осенью



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по факту аварийного отключения от теплоснабжения в сентябре 22 домов частного сектора.



Вопреки правилам предоставления коммунальных услуг, продолжительность перерыва отопления составила более 24 часов в течение месяца. Суммарно теплоснабжение в домах отсутствовало 86 часов.



- Прокурор района внёс руководителю филиала ПАО «ТГК-14» - «Теплоэнергосбыт Бурятии» представление. По результатам его рассмотрения собственникам указанных домов произведен перерасчёт платы за отопление на сумму 9,5 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По инициативе прокуратуры виновное должностное лицо ресурсоснабжающей организации привлечено к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Ему назначен штраф, уточнили в прокуратуре.







