Аварийное отключение произошло этой осенью
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по факту аварийного отключения от теплоснабжения в сентябре 22 домов частного сектора.
Вопреки правилам предоставления коммунальных услуг, продолжительность перерыва отопления составила более 24 часов в течение месяца. Суммарно теплоснабжение в домах отсутствовало 86 часов.
- Прокурор района внёс руководителю филиала ПАО «ТГК-14» - «Теплоэнергосбыт Бурятии» представление. По результатам его рассмотрения собственникам указанных домов произведен перерасчёт платы за отопление на сумму 9,5 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По инициативе прокуратуры виновное должностное лицо ресурсоснабжающей организации привлечено к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Ему назначен штраф, уточнили в прокуратуре.
В Улан-Удэ вынесли штраф за долгое отсутствие тепла в 22-х домах
Общество, Фото:
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