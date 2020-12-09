В Бурятии мать-«кукушку» отправили на обязательные работы

Женщина не платила алименты сыну



В городе Закаменск мать, не платящая алименты, отработала 120 часов обязательных работ подсобным рабочим в МКУ «Городское хозяйство», сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



51-летняя женщина по решению суда ежемесячно должна выплачивать ¼ часть всех видов заработка или иного дохода на содержание своего сына. Однако платила она крайне редко, вследствие чего образовалась задолженность почти в 845 тысяч рублей.



В отношении неплательщицы алиментов были составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил должнице 120 часов обязательных работ.



На сегодняшний день женщина отработала все положенные рабочие часы. Кроме того, ей предстоит оплатить задолженность по алиментам в размере 844 714 тысячи рублей. В противном случае ей грозит уголовная ответственность.





