Женщина не платила алименты сыну
В городе Закаменск мать, не платящая алименты, отработала 120 часов обязательных работ подсобным рабочим в МКУ «Городское хозяйство», сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
51-летняя женщина по решению суда ежемесячно должна выплачивать ¼ часть всех видов заработка или иного дохода на содержание своего сына. Однако платила она крайне редко, вследствие чего образовалась задолженность почти в 845 тысяч рублей.
В отношении неплательщицы алиментов были составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил должнице 120 часов обязательных работ.
На сегодняшний день женщина отработала все положенные рабочие часы. Кроме того, ей предстоит оплатить задолженность по алиментам в размере 844 714 тысячи рублей. В противном случае ей грозит уголовная ответственность.
В Бурятии мать-«кукушку» отправили на обязательные работы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продолжительность восстановительного лечения – от 15 дней
Аварийное отключение произошло этой осенью
Женщина не платила алименты сыну
За сутки скончались ещё пять пациентов
В дело вмешалась прокуратура
Молодой человек обратился в прокуратуру
В Бурятии ожидается ветреная погода
Победителей «Четырёх небес» объявят 15 декабря
Ярмарки новогодних деревьев откроются 18 декабря во всех районах города
Погода позволила хозяйствам республики успеть заготовить корма
В областном центре возобновлён проект «Музей на улицах города»
В издании представлены 14 послевоенных документов
9 декабря стартует онлайн-этап всероссийского фестиваля «Многоликая Россия»
Строительство спорткомплекса должны были завершить ещё в августе этого года
Мастера Забайкалья и Бурятии представят жителям и гостям города унты на любой вкус