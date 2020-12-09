В Бурятии не внесли соцстраховку в договоры с продавцами

В дело вмешалась прокуратура
В Баргузинском районе Бурятии владелец продовольственного магазина нарушил трудовое законодательство.
Установлено, что работодателем с пятью работниками заключены трудовые договоры. В нарушение Трудового кодекса РФ обязательное для включения в трудовые договоры условие об обязательном социальном страховании в них отсутствовало.
Кроме того, вопреки трудовому законодательству инструктаж по охране труда с одним из работников не проводился.
Работодателю внесено представление, которое удовлетворено, нарушения закона устранены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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