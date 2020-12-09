В Бурятии не внесли соцстраховку в договоры с продавцами

В дело вмешалась прокуратура



В Баргузинском районе Бурятии владелец продовольственного магазина нарушил трудовое законодательство.



Установлено, что работодателем с пятью работниками заключены трудовые договоры. В нарушение Трудового кодекса РФ обязательное для включения в трудовые договоры условие об обязательном социальном страховании в них отсутствовало.



Кроме того, вопреки трудовому законодательству инструктаж по охране труда с одним из работников не проводился.



Работодателю внесено представление, которое удовлетворено, нарушения закона устранены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

