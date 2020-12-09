В Бурятии сироту через суд обеспечат жильём

Молодой человек обратился в прокуратуру



Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии нарушили жилищные права местного жителя, относящегося к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Молодой человек в 2019 году окончил образовательное учреждение среднего профессионального образования, на полном государственном обеспечении не состоит. Собственного жилья он не имеет, вынужден проживать с семьёй в съёмной квартире.



- Прокурор района в целях защиты жилищных прав сироты предъявил исковое заявление к министерству социальной защиты населения республики об обеспечении заявителя жилым помещением специализированного жилищного фонда, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.



Апелляционным определением Верховного суда республики решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

