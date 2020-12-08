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Перевозку «бесправного» скота пресекли в Бурятии

Перевозку «бесправного» скота пресекли в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За месяц в Бурятии пытались перевезти без документов более 100 животных

С ноября по декабрь сотрудники ГИБДД совместно с управлением ветеринарии в Бурятии пресекли незаконную перевозку 71 головы крупного рогатого скота и 47 голов мелкого рогатого скота. У перевозчиков отсутствовали необходимые ветеринарные документы, сообщает управление ветеринарии.

После осмотра животных вернули на место вывоза и поставили на карантин. Перевозчиков, в свою очередь, привлекли к административной ответственности.


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