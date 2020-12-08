Перевозку «бесправного» скота пресекли в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За месяц в Бурятии пытались перевезти без документов более 100 животных



С ноября по декабрь сотрудники ГИБДД совместно с управлением ветеринарии в Бурятии пресекли незаконную перевозку 71 головы крупного рогатого скота и 47 голов мелкого рогатого скота. У перевозчиков отсутствовали необходимые ветеринарные документы, сообщает управление ветеринарии.



После осмотра животных вернули на место вывоза и поставили на карантин. Перевозчиков, в свою очередь, привлекли к административной ответственности.





