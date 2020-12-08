В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям повязки

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В связи с возобновлением учебных занятий в школах Иволгинского района сотрудники ГИБДД провели акцию «Свет дарит жизнь»



Юным пешеходам Иволгинской, Нижнеиволгинской и Тапхарской школ напомнили о важности ношения светоотражающих элементов.



Дорожные полицейские встречали детей около образовательных организаций и проводили с ними разъяснительную работу. Школьникам напоминали правила ношения светоотражающих элементов.



- В зимнее время темнеет раньше, поэтому необходимо обезопасить себя с помощью яркого аксессуара. Помните, что даже небольшая наклейка или брелок сделает вам видимым на дороге для водителя, - предупреждали детей сотрудники ГИБДД.



Тем ребятам, у кого отсутствовали светоотражатели на верхней одежде и рюкзаках, автоинспекторы подарили яркие нарукавные повязки.



Также с детьми провели беседы о правилах безопасного поведения на дороге и внимательности по пути в школу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





