В связи с возобновлением учебных занятий в школах Иволгинского района сотрудники ГИБДД провели акцию «Свет дарит жизнь»
Юным пешеходам Иволгинской, Нижнеиволгинской и Тапхарской школ напомнили о важности ношения светоотражающих элементов.
Дорожные полицейские встречали детей около образовательных организаций и проводили с ними разъяснительную работу. Школьникам напоминали правила ношения светоотражающих элементов.
- В зимнее время темнеет раньше, поэтому необходимо обезопасить себя с помощью яркого аксессуара. Помните, что даже небольшая наклейка или брелок сделает вам видимым на дороге для водителя, - предупреждали детей сотрудники ГИБДД.
Тем ребятам, у кого отсутствовали светоотражатели на верхней одежде и рюкзаках, автоинспекторы подарили яркие нарукавные повязки.
Также с детьми провели беседы о правилах безопасного поведения на дороге и внимательности по пути в школу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии сотрудники ГИБДД подарили детям повязки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Улан-удэнка рассказала, как находилась в ковидном госпитале 10 дней
Эксперимент этого года себя оправдал
В связи с возобновлением учебных занятий в школах Иволгинского района сотрудники ГИБДД провели акцию «Свет дарит жизнь»
ЕДДС городской администрации победила в региональном конкурсе МЧС России
В День Героев Отечества общественники подарят подарки ветеранам
Лесхозы Бурятии приступили к заготовке ёлок для жителей к новогодним праздникам.
Среди предложений было «Урагшаа» или «Соембо»
Для участия в конкурсе нужно смастерить кормушку и подкармливать птиц
Иркутск потерял легендарного советского промышленника
Путешественники из Кореи посетили Центральный рынок и пытались познакомиться с подругами невесты
В республике похолодает до -37
Население Солдатского и Истока скоро достигнет 15 тысяч человек.
Ранее на эту меру соцподдержки направили 235 миллионов рублей
По скандалу вокруг поднявшей руку на ребёнка учительницы высказались она сама, замминистра образования и детский омбудсмен
Tele2 подвела итоги развития сети 4G-интернета в республике