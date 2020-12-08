В День Героев Отечества общественники подарят подарки ветеранам
9 декабря в Бурятии пройдёт массовое чествование участников Великой Отечественной войны от общественных организаций. В этот день активисты, добровольцы и блогеры развезут свыше 100 подарков защитникам родины.
Также в 14:00 на площади Славы пройдёт митинг, посвящённый празднованию Дня Героев Отечества. В митинге примут участие представители властей, общественники города и добровольцы.
В этот день почтут память всех солдат, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
Организатором является молодёжный центр минспорта Бурятии.
Справка:
День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Была утверждена в 2007 году.
В Российской империи, до октябрьской революции 1917 года 26 ноября по старому стилю (нынешнее 9 декабря) отмечали как День георгиевских кавалеров. Именно в этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.
В Улан-Удэ пройдёт митинг в честь Дня Героев Отечества
Общество, Фото:
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