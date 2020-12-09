 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

В Улан-Удэ днём до -10 градусов

В Улан-Удэ днём до -10 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии ожидается ветреная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер ночью юго-западный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -19-24, местами -26-31, по Прибайкалью, местами северу -9-14, днём -8-13, местами -14-19, по Прибайкалью до -3 градусов.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью юго-западный слабый, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -19-21, днём 8-10 градусов.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошёл международный конкурс чтецов
В Улан-Удэ прошёл международный конкурс чтецов
Общество, 08.12.2020
Победителей «Четырёх небес» объявят 15 декабря
В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров
В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров
Общество, 08.12.2020
Ярмарки новогодних деревьев откроются 18 декабря во всех районах города
В Бурятии начали зимовку более 660 тысяч сельхозживотных
В Бурятии начали зимовку более 660 тысяч сельхозживотных
Общество, 08.12.2020
Погода позволила хозяйствам республики успеть заготовить корма
Иркутские фасады украсят репродукциями картин
Иркутские фасады украсят репродукциями картин
Общество, 08.12.2020
В областном центре возобновлён проект «Музей на улицах города»
В Бурятии вышло продолжение сборника документов о Великой Отечественной
В Бурятии вышло продолжение сборника документов о Великой Отечественной
Общество, 08.12.2020
В издании представлены 14 послевоенных документов
В Иркутске 40 регионов посоревнуются в игре на национальных инструментах
В Иркутске 40 регионов посоревнуются в игре на национальных инструментах
Общество, 08.12.2020
9 декабря стартует онлайн-этап всероссийского фестиваля «Многоликая Россия»
В Бичурском районе Бурятии достраивают «Планету спорта»
В Бичурском районе Бурятии достраивают «Планету спорта»
Общество, 08.12.2020
Строительство спорткомплекса должны были завершить ещё в августе этого года
В Чите впервые проведут фестиваль унтов
В Чите впервые проведут фестиваль унтов
Общество, 08.12.2020
Мастера Забайкалья и Бурятии представят жителям и гостям города унты на любой вкус
В Бурятии назвали победителей литературного фестиваля
В Бурятии назвали победителей литературного фестиваля
Общество, 08.12.2020
Участники «Байкальских чтений» поговорили о литературе, попробовали себя в роли писателей и обсудили творчество на бурятском языке
В Улан-Удэ родился детёныш альпака
В Улан-Удэ родился детёныш альпака
Общество, 08.12.2020
Сейчас малыш с мамой находятся в тёплом зимнике
В Бурятии освятили боевое знамя артиллеристов
В Бурятии освятили боевое знамя артиллеристов
Общество, 08.12.2020
Новое знамя было вручено соединению от имени президента в октябре этого года
В Иркутске хоккеистки борются за кубок России
В Иркутске хоккеистки борются за кубок России
Общество, 08.12.2020
В турнире принимают участие пять команд
Бурятская кухня победила в гастрономическом фестивале ДФО
Бурятская кухня победила в гастрономическом фестивале ДФО
Общество, 08.12.2020
Жюри признало обновлённые национальные блюда лучшими на Дальнем Востоке
Перевозку «бесправного» скота пресекли в Бурятии
Перевозку «бесправного» скота пресекли в Бурятии
Общество, 08.12.2020
За месяц в Бурятии пытались перевезти без документов более 100 животных
В поисках папы: Девушка из Питера нашла родного отца в Улан-Удэ
В поисках папы: Девушка из Питера нашла родного отца в Улан-Удэ
Общество, 08.12.2020
На помощь Юлии пришли соцсети, шаман, и программа «Зов крови»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^