В Бурятии ожидается ветреная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер ночью юго-западный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -19-24, местами -26-31, по Прибайкалью, местами северу -9-14, днём -8-13, местами -14-19, по Прибайкалью до -3 градусов.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью юго-западный слабый, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -19-21, днём 8-10 градусов.
В Улан-Удэ днём до -10 градусов
Общество, Фото:
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