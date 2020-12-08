В Бурятии появился полный список ёлочных базаров

Лесхозы Бурятии приступили к заготовке ёлок для жителей к новогодним праздникам.
Лесхозы вырубают ёлки на продажу, как правило, в местах, где необходимо проводить противопожарные мероприятия, например, под линиями электропередач. Ежегодно лесники высаживают более 3 млн сеянцев сосны.
Полный список ёлочных базаров появился в официальном паблике правительства Бурятии. В Ула-Удэ ёлочные базары начнут работать с 20 декабря.
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Лесхозы Бурятии приступили к заготовке ёлок для жителей к новогодним праздникам.
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