Мэр Улан-Удэ: «Благодарим вас за ваш труд и отзывчивость»

ЕДДС городской администрации победила в региональном конкурсе МЧС России
Лучшей единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования стала ЕДДС администрации Улан-Удэ, победив в смотре-конкурсе ГУ МЧС России по РБ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2020 году.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что городская единая диспетчерская служба работает в этом году с колоссальной нагрузкой.
- Работа дежурных диспетчеров — это тяжелый ежедневный труд. Приходится держать руку на пульсе событий и в чрезвычайной ситуации первыми оказывать помощь нуждающимся. За сутки служба принимает более 300 звонков. Но в период пандемии нагрузка увеличилась, иногда диспетчерам приходится обрабатывать в день около тысячи сообщений от горожан. А в городской службе сегодня работает всего 22 человека, на дежурство на сутки заступает 4. Это колоссальная нагрузка, особенно в это непростое время, - подчеркнул мэр.
В республиканском смотре-конкурсе ЕДДС учитывались такие основные критерии, как оснащение пункта управления ЕДДС, профессиональная подготовка сотрудников, наличие средств связи и оповещения, автоматизированных информационных систем мониторинга и АПК «Безопасный город» и другие.
- Сегодня штат единой дежурно-диспетчерской службы города составляет 22 человека, по четверо в одной смене, которые круглосуточно принимают звонки горожан по вопросам работы ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, а в случае аварий и чрезвычайных ситуаций оперативно оповещают о ходе работ. В этом году на базе ЕДДС была впервые установлена система мониторинга за тепловыми сетями города. Теперь дежурные видят параметры основных теплотрасс и котельных, а в случае внештатных ситуаций могут своевременно реагировать и оповещать все заинтересованные структурные подразделения города, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Кроме того, на базе ЕДДС функционирует комплексная система экстренного оповещения населения города, в которую входит 45 устройств оповещения населения, установленных в местах возможных опасностей лесных пожаров и наводнения. В случае угрозы оперативный дежурный имеет возможность запустить данную систему со своего рабочего места, тем самым оповестив население об опасности.
- На данное время ЕДДС у нас имеет в оснащении всё, что необходимо для потребностей, предъявляемым к ЕДДС. Коллектив в ЕДДС собрался достаточно подготовленный, прошли полностью курс обучения и сдавали зачёты. На сегодняшний день служба с поставленными задачами успешно справляется, - отметил начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.
Мэр Улан-Удэ: «Благодарим вас за ваш труд и отзывчивость»
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