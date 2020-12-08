В областном центре возобновлён проект «Музей на улицах города»
В Иркутске реализуется проект «Музей на улицах города». В его рамках фасады зданий центра города украсят репродукции картин иркутских художников. Открытие проекта состоялось сегодня, 8 декабря, на двух улицах.
- Сегодня этот проект особенно актуален. В период ограничений из-за коронавируса прогуляться по улицам исторического центра Иркутска и посмотреть картины – равносильно походу в музей, – отметил на мэр города Руслан Болотов. – Первые картины появились у галереи «Диас», потом на домах исторического центра Иркутска. Следующий шаг – микрорайоны. Возможно, первыми станут здания школ, библиотек. В год 360-летия Иркутска это будет ярким, запоминающимся событием для иркутян. Этот проект ещё раз доказывает, что Иркутск – по-настоящему культурный город.
Первые работы художников, членов иркутского отделения союза художников России Регины Присяжниковой и Сергея Юдина появились на фасаде дома по адресу: Российская, 27, а работа иркутского живописца, заслуженного художника России, члена союза художников России Геннадия Шихалева украсила фасад здания по адресу: Богдана Хмельницкого, 4.
Проект стартовал в Иркутске в мае 2016 года. 19 работ художников были размещены на улицах Сухэ-Батора, Богдана Хмельницкого, Ленина, Марата, Российская, Седова, переулке Мопра. Площадками для экспонирования в ближайшее время станут ещё более 10 домов в центральной части города (улицы Марата, Российская, Ленина и другие), на которых будет представлено 14 репродукций живописных и графических работ иркутских авторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутские фасады украсят репродукциями картин
Общество, Фото:
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