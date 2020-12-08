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В Иркутске хоккеистки борются за кубок России

В Иркутске хоккеистки борются за кубок России
Общество,  Фото:pixabay.com
В турнире принимают участие пять команд

В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» с 6 по 13 декабря проходит кубок России по хоккею с мячом среди женских команд. В турнире участвуют сборная Свердловской области, а также иркутские команды «СШОР «Рекорд», «Сибскана», «Сибскана»-2, «Зенит—ДЮСШ-7». Соревнования проводятся без зрителей.

12 декабря состоятся два полуфинала. В 11:00 команда, занявшая первое место в отборочных играх, сыграет с командой с четвёртым результатом. В 13:30 начнётся матч между командами, занявшими второе и третье место в отборочном этапе.

13 декабря в 11:00 будет проведён матч за 3 место. Финал турнира состоится в этот же день, в 14:00. После игр, в 16:00 – начало церемонии награждения, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

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Иркутск хоккей с мячом кубок России спорт
 
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