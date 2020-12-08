В республике похолодает до -37
Синоптики опубликовали прогноз погоды до конца недели. Судя по нему, в Бурятии придут настоящие сибирские морозы. Местами похолодает до небывалых ещё в этом году -37 градусов мороза.
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер ночью юго-западный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -19,-24, местами -26,-31, по Прибайкалью, местами северу -9,-14, днём -8,-13, местами -14,-19, по Прибайкалью до -3 градусов.
В четверг, 10 декабря, местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, слабые метели, заносы. Температура ночью -12,-17, местами -22,-27, по юго-западу до -34, днём -10,-16, местами -19,-24.
В пятницу, 11 декабря, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, морозная погода. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -32,-37, по Прибайкалью местами -15,-20, днём -14,-20, местами -23,-28 градусов.
В последнее время в республике отмечалась небывало тёплая для сибирских широт погода. Дневные температуры в Улан-Удэ достигали -14,-16 градусов, по районам местами столбик термометра опускался до отметки -4. Тёплая погода не давала уснуть медведям на Байкале.
В Бурятии ударят суровые морозы
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