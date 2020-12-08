Ярмарки новогодних деревьев откроются 18 декабря во всех районах города
В Иркутске с 18 декабря начнут работать специализированные ярмарки «Ёлочный базар». До 31 декабря горожанам будут предложены живые ели, сосны, лапник. Традиционно при наличии порубочных билетов деревья на продажу заготавливают на территории Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на департамент потребительского рынка.
В соответствии с распоряжением департамента для организации ёлочных базаров определены 27 площадок во всех районах города.
Правобережный округ: улица Баррикад – остановка общественного транспорта «Братская», ул. Шевцова – ост. «Город Мастеров», ул. Радищева – ост. «Северная», ул. Тимирязева – ост. «Музей Декабристов», ул. Урожайная – ост. «Копай», ул. Рабочего Штаба – в районе дома № 62.
Октябрьский округ: в районе дома № 209 «а» на улице Байкальская, ул. Волжская, 3, ул. Депутатская, 14.
Свердловский округ: в районе дома 2а на улице Академическая, ул. Лермонтова – ост. «Жуковского», мкр Первомайский, 62, в районе въезда в мкр Университетский, мкр Юбилейный, 42, бул. Рябикова, 5б, ул. Маяковского, 5, ул. Лермонтова – ост. «Академгородок», ул. Терешковой, 23, мкр Ершовский – ост. «Магазин «Лучик».
Ленинский округ: ул. Розы Люксембург – ост. «Автостанция» и ост. «Школьная», ул. Розы Люксембург, 215в, ул. Муравьева, 17, ул. Тельмана, 38, ул. Шишкина, 9, ул. Ярославского – ост. «7-й микрорайон», ул. Воровского, 10/1.
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В Иркутске будут работать 27 ёлочных базаров
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