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В Иркутске 40 регионов посоревнуются в игре на национальных инструментах

В Иркутске 40 регионов посоревнуются в игре на национальных инструментах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
9 декабря стартует онлайн-этап всероссийского фестиваля «Многоликая Россия»

Межрегиональный этап IV всероссийского фестиваля «Многоликая Россия» пройдёт в Иркутске с 9 по 11 декабря онлайн. В нём примут участие оркестры и ансамбли, в составе которых будут представлены старинные национальные музыкальные инструменты. Это коллективы сельских, муниципальных, областных, краевых и республиканских учреждений культуры из 40 регионов России.

Всего для участия в мероприятии поступило более 100 заявок. Участники представят своё мастерство в четырёх номинациях: детские, студенческие, взрослые, муниципальные ансамбли и оркестры. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, круглый стол, видеоконференция от ведущих специалистов в области народной музыки.

Торжественная церемония открытия состоится 9 декабря в десять утра по местному времени. Закрытие пройдёт 11 декабря в 15 часов. В качестве гостей на фестивале выступят оркестр национальных инструментов государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» и этно-рок-группа «SHONO». Трансляция состоится на официальном YouTube-канале организатора – Иркутского областного дома народного творчества. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск фестиваль конкурс народные инструменты
 
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