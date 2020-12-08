Жители Левого берега Улан-Удэ получат свою амбулаторию

Новая амбулатория на Левом берегу Улан-Удэ откроется в начале 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии.
Услугами новой амбулатории смогут воспользоваться более 11 тысяч жителей Истока и Солдатского. Администрация города выкупает здание новой амбулатории по улице Покровская 34 «а» благодаря единой дальневосточной субсидии.
– Врачебную амбулаторию мы начали выбирать ещё в феврале. Мы приезжали сюда вместе с главврачом поликлиники № 1, с министром здравоохранения, владельцами этого объекта, обошли, посмотрели и пришли к выводу, что и для населения, и для врачей будет удобно такое расположение. Была достигнута договорённость о приведении здания в соответствие со всеми нормами и СНИПам. Мы постараемся сделать здесь и благоустройство, и подъезд к поликлинике, и площадку для стоянки, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Планируется, что в первой декаде нового года медицинское учреждение начнёт принимать первых пациентов.
В новой амбулатории общей площадью 565,4 м2 жители Истока и Солдатского смогут получить первичную медико-санитарную помощь и приобрести необходимые лекарства. Планируется, что приём будут вести два врача-терапевта, два педиатра и три врача общеврачебной практики. Также сюда будут приезжать невролог, окулист, хирург, эндокринолог и другие узкие специалисты.
– Ездили все время в посёлок Заречный. По специалистам ездим в 1 поликлинику. Это же очень хорошо, в город не надо ездить, – отметила местная жительница Валентина.
В новом здании будет процедурный и прививочный кабинеты, кабинет забора анализов, дневной стационар на пять коек, доврачебный кабинет со смотровым кабинетом, кабинет функциональной диагностики, комната матери и ребёнка, а также служебные помещения.
В планах городских властей переоборудовать здание по улице Талалихина, в котором до сих пор размещалась амбулатория микрорайона Солдатский, под культурно-досуговый центр, а также пункт полиции.
В 2019 году для жителей микрорайона Тулунжа была открыта новая амбулатория в здании по улице Гурульбинская, 12 «б». Площадь помещения более 400 квадратных метров, имеются кабинеты физиотерапии, дневного стационара, кабинет функциональной диагностики.
На территории Левобережной части Советского района Улан-Удэ – в микрорайонах Исток и Солдатский – в течение последних трёх лет сохраняется положительный прирост населения на 150-200 человек ежегодно. Ожидается, что к 2024 году здесь будет проживать около 15 тысяч человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году состоялся большой сход представителей власти и жителей Левобережья. Люди жаловались, что они живут за «синим забором», который когда-то установили у приезду Путина. Проблемы отдалённых микрорайонов не решались годами. Популярный блогер Илья Варламов назвал Левобережье «зоной отчуждения».
Также здесь строят самую большую школу в Бурятии, она рассчитана на 1275 человек в одну смену.