Ранее на эту меру соцподдержки направили 235 миллионов рублей
За 11 месяцев текущего года 1592 семьи в Бурятии решили воспользоваться региональным материнским капиталом. Как поясняет министерство социальной защиты населения республики Бурятия, в основном граждане использовали выделенные деньги на улучшение жилищных условий, а также для погашения ипотеки. Общая сумма выделенных средств составила 235 миллионов рублей.
Региональный капитал на второго ребенка можно оформить на портале «Госуслуги».
- Отмечу, в Бурятии появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. Все выплаты, льготы, пособия получатели мер социальной поддержки получают своевременно, - заявила министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.
Региональный материнский капитал – это дополнительная мера господдержки, предусмотренная нацпроектом «Демография». Выплата предоставляется без учета доходов семьи. Доплата к основному материнскому капиталу в Бурятии появилась после вхождения республики в состав Дальневосточного федерального округа. Её получателями становятся семьи, в которых родился второй ребёнок. Сумма выплаты регионального капитала определяется в размере 30% от материнского семейного капитала, который в свою очередь ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом. Таким образом, размер регионального материнского капитала на второго ребенка, рожденного или усыновленного по 31 декабря 2019 года, составляет 139 985 руб., а с 1 января 2020 года с учетом индексации – уже 184 985 рублей.
Более 1,5 тысяч семей Бурятии воспользовались региональным маткапиталом
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