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В Бурятии дети сделали кормушки из кувшина и апельсина

В Бурятии дети сделали кормушки из кувшина и апельсина
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Кормушка из апельсина была признана самой оригинальной

В Муйском районе Бурятии сотрудники Муйского лесхоза вместе со специалистами центра дополнительного образования детей «Созвездие» провели конкурс кормушек «Столовая для пернатых».

Дети вместе с родителями смастерили надёжные и красивые кормушки. Свои работы представили ребята со всего района.

- Ребята проявили своё творчество, фантазию и мастерство. Разнообразен и материал, который был использован для изготовления кормушек: дерево, фанера, апельсин и даже кувшин. Нам было очень сложно выбрать победителя, потому что все кормушки очень красивые. Все ребята молодцы! - поделилась мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.


После того, как домики были готовы, ребята поспешили развешать их и положить лакомства для птичек.

- Мне очень понравился конкурс, к сожалению, я не заняла призовое место, но на следующий год я постараюсь и сделаю кормушку ещё лучше, - делится впечатлениями девочка Катя, участница конкурса.

Кормушка из апельсина победила в номинации «самая оригинальная кормушка», а кормушка из кувшина – «приз зрительных симпатий», кормушка с большой крышей завоевала звание «лучшая семейная кормушка».

Все ребята получили памятные призы, грамоты и сертификаты, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.





дети птицы
 
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