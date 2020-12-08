В Бурятии дети сделали кормушки из кувшина и апельсина

- Ребята проявили своё творчество, фантазию и мастерство. Разнообразен и материал, который был использован для изготовления кормушек: дерево, фанера, апельсин и даже кувшин. Нам было очень сложно выбрать победителя, потому что все кормушки очень красивые. Все ребята молодцы! - поделилась мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.







Все ребята получили памятные призы, грамоты и сертификаты, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.















В Муйском районе Бурятии сотрудники Муйского лесхоза вместе со специалистами центра дополнительного образования детей «Созвездие» провели конкурс кормушек «Столовая для пернатых».Дети вместе с родителями смастерили надёжные и красивые кормушки. Свои работы представили ребята со всего района.После того, как домики были готовы, ребята поспешили развешать их и положить лакомства для птичек.- Мне очень понравился конкурс, к сожалению, я не заняла призовое место, но на следующий год я постараюсь и сделаю кормушку ещё лучше, - делится впечатлениями девочка Катя, участница конкурса.Кормушка из апельсина победила в номинации «самая оригинальная кормушка», а кормушка из кувшина – «приз зрительных симпатий», кормушка с большой крышей завоевала звание «лучшая семейная кормушка».