В Бурятии освятили боевое знамя артиллеристов

Новое знамя было вручено соединению от имени президента в октябре этого года



В артиллерийском соединении общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, прошёл чин освящения боевого знамени соединения. Обряд освящения в Свято-Покровском храме города Улан-Удэ совершил помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими отец Павел.



После совершения обряда он напомнил, что традиция освящать боевые знамёна возникла ещё на Руси, когда на стягах русских полков изображался лик Христа, а перед битвой воины молились о грядущей победе. Также отец Павел пожелал военнослужащим быть добрыми воинами Отечества и оставаться примером в делах воспитания молодого поколения и преумножения у них духа патриотизма. Он заявил, что Русская православная церковь, и в частности он сам, со своей стороны тоже приложит к этому большие усилия.



В обряде приняли участие как военнослужащие по призыву и контракту, прапорщики и офицеры, так и члены их семей.



Боевое знамя нового образца было вручено личному составу артиллерийского соединения от имени президента Российской Федерации в октябре текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

