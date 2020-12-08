Первый компонент вакцины получили командный состав общевойскового объединения и военные врачи
В поликлинике военного госпиталя Забайкальском крае состоялась первая вакцинация военнослужащих препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).
Ранее вакцина была доставлена в регион самолётом военно-транспортной авиации в условиях, необходимых для сохранения свойств препарата.
- Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией первый компонент отечественной вакцины получили командный состав общевойскового объединения и военные врачи, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Прививки дают внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трехнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины.
В течение всего срока специалисты медицинской службы будут контролировать состояние военных, получивших вакцину.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию поступила вторая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинацию пройдёт медицинский персонал ковидных госпиталей, лабораторий и амбулаторных центров.
Вакцинация военных от ковида началась в Забайкалье
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Картины написали сами осуждённые
Первый компонент вакцины получили командный состав общевойскового объединения и военные врачи
Командно-штабные учения пройдут в УФСИН
Общее число случаев заболевания превысило 21 тысячу
Ни один из водителей «ковидного» такси не заразился
Студентке из Бурятии сейчас нужна поддержка земляков
Из-за ошибки чиновников, которую никто не хотел признавать, женщина мучается 11 лет
Мужчина выловил рыбы на 50 тысяч рублей
Мужчина пожаловался в прокуратуру
Когда мы говорим о людях, профессия которых – обеспечивать город теплом и светом, на ум приходят ассоциации с «вечными» ремонтами летом и – чего греха таить – иногда и с непростыми ситуациями в разгар морозов. Но подобное «однобокое» отношение к энергетикам в корне неверно. Чтобы не случалось инцидентов, каждый из рабочих «ТГК-14» упорно трудится в период летней ремонтной кампании и оперативно выезжает на устранение порывов зимой . Иначе – быть беде.
В рейтинге оказалась и байкальская Листвянка
Коронавирус в последние дни продолжает сдавать позиции
Tele2 подвела итоги развития сети 4G-интернета в республике
В деле разбиралась прокуратура
Местами температура опускалась до -35