В Бурятии начали зимовку более 660 тысяч сельхозживотных

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

Погода позволила хозяйствам республики успеть заготовить корма



В Бурятии начался зимний сезон для сельчан. На зимовку 2020-2021 годов вошло 330 тысяч голов крупнорогатого скота, 280 тысяч овец и 52 тысячи лошадей. Тёплая погода в первые месяцы зимовки позволила скоту получить хороший нагул, а хозяйства успели заготовить корма, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.



В Кабанском районе Бурятии осуществляют деятельность более 100 крестьянских фермерских хозяйств. В число передовиков входит многопрофильное предприятие ФГУП «Байкальское». В следующем году у предприятия юбилей – 60 лет со дня основания. В числе основных направлений деятельности хозяйства: производство и реализация элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных культур, посадочного материала; разведение, выращивание и реализация племенных животных; производство молока и мяса; переработка молока на собственном молокозаводе; выращивание картофеля, овощей и многое другое. Сейчас основные силы направлены на зимовку скота.



- В ФГУП «Байкальское» содержатся 1800 голов крупнорогатого скота, для прохождения зимовки было заготовлено 1200 тонн корма. Нынче мы стабильно вошли в зиму, скот хорошо упитан и кормов заготовлено достаточно. Заготовлены грубые, сочные, концентрированные корма. Но, конечно, бывало, что мешала погода в период заготовки. Ещё техника иногда ломается, так что убирали до самого начала зимы, но успели всё сделать, - рассказал главный зоотехник ФГУП «Байкальское» Константин Дроздов.



На мясной ферме ФГУП «Байкальское» 690 голов крупнорогатого скота. Предприятие является племенным репродуктором по разведению казахской белоголовой породы: тёлочки реализуются в возрасте от 6 до 18 месяцев. Сама порода является мясной и обладает хорошей выраженностью мраморного мяса. По словам зоотехника, при хорошем кормлении казахская белоголовая даёт высокие среднесуточные приросты – около 1,5 килограммов веса.



ООО «Рубин», расположенное неподалёку от Кабанска, тоже входит в число передовиков и является племенным репродуктором по разведению скота: герефордской породы мясного направления и чёрно-пестрой породы молочного направления. В хозяйстве сейчас 1,5 тысячи крупного рогатого скота, из которых 750 голов мясного и 750 молочного скота. По словам Елены Помазкиной, исполняющей функции зоотехника, в зимовку предприятие вошло по плану.



- Зимний период начался достаточно стабильно, всё проходит в штатном режиме. У нас небольшие трудности только будут с зерновыми, потому что летом из-за плохих климатических условий не удалось получить планируемый урожай зерновых, нам придётся где-то докупить. А вот грубые и сочные корма мы заготовили в полном объёме и даже немного выше плана. Я думаю, за счёт этого мы нормально перезимуем, - рассказала Помазкина.



По информации минсельхозпрода Бурятии, в республике реализуются два национальных проекта по поддержке фермеров, развитию кооперации и экспорта продукции АПК. Кроме этого, в регионе реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

