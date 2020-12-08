В Бурятии начали зимовку более 660 тысяч сельхозживотных

Погода позволила хозяйствам республики успеть заготовить корма
В Бурятии начался зимний сезон для сельчан. На зимовку 2020-2021 годов вошло 330 тысяч голов крупнорогатого скота, 280 тысяч овец и 52 тысячи лошадей. Тёплая погода в первые месяцы зимовки позволила скоту получить хороший нагул, а хозяйства успели заготовить корма, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.
В Кабанском районе Бурятии осуществляют деятельность более 100 крестьянских фермерских хозяйств. В число передовиков входит многопрофильное предприятие ФГУП «Байкальское». В следующем году у предприятия юбилей – 60 лет со дня основания. В числе основных направлений деятельности хозяйства: производство и реализация элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных культур, посадочного материала; разведение, выращивание и реализация племенных животных; производство молока и мяса; переработка молока на собственном молокозаводе; выращивание картофеля, овощей и многое другое. Сейчас основные силы направлены на зимовку скота.
- В ФГУП «Байкальское» содержатся 1800 голов крупнорогатого скота, для прохождения зимовки было заготовлено 1200 тонн корма. Нынче мы стабильно вошли в зиму, скот хорошо упитан и кормов заготовлено достаточно. Заготовлены грубые, сочные, концентрированные корма. Но, конечно, бывало, что мешала погода в период заготовки. Ещё техника иногда ломается, так что убирали до самого начала зимы, но успели всё сделать, - рассказал главный зоотехник ФГУП «Байкальское» Константин Дроздов.
На мясной ферме ФГУП «Байкальское» 690 голов крупнорогатого скота. Предприятие является племенным репродуктором по разведению казахской белоголовой породы: тёлочки реализуются в возрасте от 6 до 18 месяцев. Сама порода является мясной и обладает хорошей выраженностью мраморного мяса. По словам зоотехника, при хорошем кормлении казахская белоголовая даёт высокие среднесуточные приросты – около 1,5 килограммов веса.
ООО «Рубин», расположенное неподалёку от Кабанска, тоже входит в число передовиков и является племенным репродуктором по разведению скота: герефордской породы мясного направления и чёрно-пестрой породы молочного направления. В хозяйстве сейчас 1,5 тысячи крупного рогатого скота, из которых 750 голов мясного и 750 молочного скота. По словам Елены Помазкиной, исполняющей функции зоотехника, в зимовку предприятие вошло по плану.
- Зимний период начался достаточно стабильно, всё проходит в штатном режиме. У нас небольшие трудности только будут с зерновыми, потому что летом из-за плохих климатических условий не удалось получить планируемый урожай зерновых, нам придётся где-то докупить. А вот грубые и сочные корма мы заготовили в полном объёме и даже немного выше плана. Я думаю, за счёт этого мы нормально перезимуем, - рассказала Помазкина.
По информации минсельхозпрода Бурятии, в республике реализуются два национальных проекта по поддержке фермеров, развитию кооперации и экспорта продукции АПК. Кроме этого, в регионе реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт».
В Бурятии начали зимовку более 660 тысяч сельхозживотных
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В областном центре возобновлён проект «Музей на улицах города»
В издании представлены 14 послевоенных документов
9 декабря стартует онлайн-этап всероссийского фестиваля «Многоликая Россия»
Строительство спорткомплекса должны были завершить ещё в августе этого года
Мастера Забайкалья и Бурятии представят жителям и гостям города унты на любой вкус
Участники «Байкальских чтений» поговорили о литературе, попробовали себя в роли писателей и обсудили творчество на бурятском языке
Сейчас малыш с мамой находятся в тёплом зимнике
Новое знамя было вручено соединению от имени президента в октябре этого года
В турнире принимают участие пять команд
Жюри признало обновлённые национальные блюда лучшими на Дальнем Востоке
За месяц в Бурятии пытались перевезти без документов более 100 животных
На помощь Юлии пришли соцсети, шаман, и программа «Зов крови»
Улан-удэнка рассказала, как находилась в ковидном госпитале 10 дней
Улан-удэнцев просят сдать пакеты на переработку
Эксперимент этого года себя оправдал