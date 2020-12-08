Общее число случаев заболевания превысило 21 тысячу
По данным на 8 декабря, от COVID-19 за последние сутки выздоровели 211 забайкальцев. За весь период выздоровело 19 204 человека. Число инфицированных коронавирусом забайкальцев за весь период достигло 21 621.
За последние сутки в Забайкальском крае подтверждено заболевание у 265 человек, зарегистрировано семь летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией. С начала года болезнь уже унесла жизни 364 забайкальцев.
В моногоспиталях региона 115 человек находятся в тяжёлом состоянии, 65 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сегодня была преодолена отметка в 21 тысячу заражений ковидом с начала пандемии. За всё время умерли 492 человека.
В Забайкалье от коронавируса скончались 364 человека
Общество, Фото:
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Когда мы говорим о людях, профессия которых – обеспечивать город теплом и светом, на ум приходят ассоциации с «вечными» ремонтами летом и – чего греха таить – иногда и с непростыми ситуациями в разгар морозов. Но подобное «однобокое» отношение к энергетикам в корне неверно. Чтобы не случалось инцидентов, каждый из рабочих «ТГК-14» упорно трудится в период летней ремонтной кампании и оперативно выезжает на устранение порывов зимой . Иначе – быть беде.
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