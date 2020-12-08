В Бичурском районе Бурятии достраивают «Планету спорта»

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Строительство спорткомплекса должны были завершить ещё в августе этого года



В селе Бичура Бичурского района Бурятии завершается строительство физкультурно-спортивного комплекса «Планета спорта». Стоимость контракта составила 108 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов.



В современном здании спорткомплекса будут располагаться бассейн, сауна, борцовский зал площадью более 300 квадратных метров и тренажёрный зал площадью 90 квадратов. Также будет оборудован подъёмник для обслуживания лиц с ограниченными возможностями.



- Строительство комплекса велось с отставанием от графика. Однако на сегодня практически все строительно-монтажные работы завершены. До конца декабря подрядчиком должны быть завершены отделочные работы, в спортивном зале и бассейне установлено спортивное оборудование, смонтированы внутренние инженерные сети и сети электроосвещения, - рассказал в ходе рабочей поездки по строящимся объектам заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



Отметим, строительство спортивного комплекса должно было быть завершено в августе 2020 года. Однако из-за подрядной организации, выигравшей торги на строительство спорткомплекса в селе Бичура, сроки сдачи объекта неоднократно срывались.



В минстрое Бурятии заявили, что финансирование строительства спорткомплекса шло в полном объёме, оказана организационно-методическая помощь со стороны специалистов и главного инженера управления капстроительства. Ситуацию стагнации удалось преодолеть, однако по инициативе управления капстроительства подрядная организация включена в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее с этой же компанией УКС ПРБ был расторгнут в одностороннем порядке контракт по строительству школы в селе Клюевка Кабанского района Бурятии также по причине значительного отставания от графика запланированных работ. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.

